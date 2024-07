Stasera concerto di Stacey Kent & Orchestra Sinfonica Di Sanremo

Dopo l’emozionante serata dedicata a Vittorio De Scalzi, la Sanremo Summer Symphony questa sera 16 luglio alle 21.30 porterà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano una delle voci più affascinanti e raffinate del panorama jazz contemporaneo, Stacey Kent.

Di lei il NewYorker ha scritto: «Trasforma le canzoni in racconti pieni di passione, romanticismo e meraviglia. Abbandonati alle sue dichiarazioni sommesse e potrà portarti il mondo».

Americana del New Jersey, Stacey Kent canta in inglese e francese e si muove tra chanson, bossa nova e poesia. Con il suo stile sofisticato e la sua interpretazione coinvolgente, unisce lo swing delle proprie origini americane alle influenze stilistiche e linguistiche europee.

Apprezzata in tutto il mondo, amatissima in Francia, Stacey Kent offrirà al pubblico di Sanremo un’esperienza musicale di classe da grande interprete del jazz moderno. Alla direzione d'Orchestra il M° Valter Sivilotti autore degli arrangiamenti per l’organico della Sinfonica.

Il concerto è frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Unojazz&Blues, il festival sostenuto da Unoenergy che ogni anno porta a Sanremo talenti internazionali del blues e del jazz.

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita sul sito www.sinfonicasanremo.it, sul sito e nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia.

Per chi preferisce acquistarli il giorno stesso del concerto è possibile farlo presso il chiosco “Info point” davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20.00.