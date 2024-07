Sanremo: le telecamere ci sono ma non sanzionano chi non paga il parcheggio attorno all'Annonario

Le telecamere ci sono, non si sa se siano accese ma di certo non stanno facendo quello per cui sarebbero state installate. Stiamo parlando degli impianti sistemati da alcuni anni nella zona tra piazza Eroi Sanremesi e via Martiri, a ridosso del Mercato Annonario, nella città dei fiori.

Vennero installate per verificare gli ingressi e le uscite delle auto nel parcheggio a pagamento e che i proprietari delle stesse provvedessero al pagamento degli stalli. Questo, però, non starebbe accadendo.

Dalla Polizia Municipale non viene confermato il mancato funzionamento ma è certo che, al momento, i controlli all’interno del parcheggio vengono fatti direttamente dagli agenti che, in caso di mancato pagamento elevano le relative sanzioni.

Secondo quanto evidenziato dal comune nel 2021 (quando venne installato il sistema) i portali con quattro varchi in entrata e in uscita con le telecamere, era stato curato dalla Flowbird Italia per un costo di circa 58mila euro. All’interno, lo ricordiamo, sono presenti 190 parcheggi.