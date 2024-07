Bordighera in lutto per la morte improvvisa di Elio Giannachi

Bordighera è in lutto per la morte improvvisa di Elio Giannachi.

La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Elio, molto noto a Bordighera soprattutto nel mondo sportivo, in particolare nel basket. "La scomparsa di Elio Giannachi ha profondamente colpito dirigenti e atleti delle Scuole Basket Riviera Fiori. Il presidente Sergio Balocco ha ricordato gli oltre 40 anni di collaborazione con Elio: partite, campionati, organizzazione tornei e camp estivi prima come atleta, come allenatore poi come dirigente sportivo" - commenta Scuole Basket Riviera Fiori.

"Elio ha lasciato un ricordo molto importante non solo nell'ambiente del basket bordigotto ma nell'ambiente sportivo tutto. La sua disponibilità e il suo carattere sempre allegro riuscivano a semplificare e a risolvere molte situazioni sportive a volte anche difficili" - sottolinea - "Ai famigliari le nostre sentite condoglianze. Ciao Elio, vola alto".