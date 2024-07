E' morto Elio Giannachi: il ricordo della Rari Nantes Bordighera (Foto)

La Rari Nantes Bordighera si stringe nel dolore per la scomparsa del suo direttore sportivo: Elio Giannachi. Ne danno la triste notizia il presidente Gian Luca Di Rocco e tutto il consiglio direttivo della Ra.Na.Bo.

"Profondo cordoglio per la scomparsa di Elio Giannachi, deceduto la scorsa notte dopo una lunga malattia, a causa di un improvviso malore" - dice la Ra.Na.Bo. - "Lo 'Zio Elio' chiamato così dai giovani che si sono susseguiti negli anni nella Rari Nantes Bordighera, è stato per decenni un pilastro fondamentale della società di Basket bordigotta. Amava lo sport e, in particolare, la pallacanestro, lo stare con i giovani aiutandoli nel loro percorso di crescita non solo sportivo, condividendo con loro non unicamente le vittorie ma insegnandogli ad imparare anche dalle sconfitte".

"Stimato da tutti e molto apprezzato per la sua personalità, sempre allegro e sorridente, amava vivere la vita e partecipava attivamente ad ogni evento e festeggiamento" - fa sapere la Ra.Na.Bo. - “In più di 70 anni di vita della Ra.Na.Bo., tante persone hanno un lasciato, un segno, contribuendo a far diventare grande la società sportiva e tu, Elio, sei sicuramente una di queste. Rimarrai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi".