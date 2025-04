A seguito della non conformità dei parametri rilevata da Asl 1, è stata emessa una ordinanza di non potabilità dell’acqua in località Verezzo (sorgente Fiorenza). In attesa che vengano ripristinati i valori di norma, si dispone che l’acqua erogata venga utilizzata per usi potabili e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura.

Le utenze coinvolte verranno avvisate direttamente dal gestore (Rivieracqua).