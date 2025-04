Ultimo colpo di coda dell'inverno: in arrivo un calo delle temperature in tutta la regione

A quanto pare l'inverno non vuole cedere il passo alla primavera: a partire dal fine settimana infatti, è previsto un calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Anche la Liguria sarà coinvolta da questo fenomeno, con un diminuzione delle temperature già nella giornata di domenica.

Il calo previsto nella nostra Regione dovrebbe comunque essere inferiore rispetto a quanto visto nel resto del territorio nazionale: questo perché la concentrazione di aria fredda artica in arrivo nei prossimi giorni, che prenderà il posto dell'anticiclone che ha portato un marzo con temperature elevate, andrà a interessare soprattutto l'Europa Balcanica, sfiorando appena l'Italia e coinvolgendo principalmente la costa adriatica. Ciò comunque non toglie che rispetto ai valori primaverili si vedrà un calo rispetto alle medie del periodo (circa 5-6° in meno).

"Fino a ieri - spiegano dall'Arpal - la discesa pareva essere più corposa e concentrata sul Nord Italia, ora però c'è stato un ridimensionamento per noi in questo senso. Domenica dovrebbe esserci un ingresso di aria fredda, ma sarà aria secca, quindi non sono previsti fenomeni particolari. Potrebbero vedersi alcune precipitazioni nell'entroterra e nelle aree montuose a partire dal pomeriggio di domenica, ma in caso dovrebbero essere fenomeni contenuti. Anche perché la discesa seguirà un percorso continentale e non marittimo. Il calo delle temperature dovrebbe vedersi soprattutto tra lunedì e martedì, quando l'aria fredda si sarà stanziata, per poi iniziare una graduale risalita".

Secondo le stime attuali (che però sono da considerarsi ancora in evoluzione, il calo delle temperature dovrebbe portare a temperature massime approssimative di 15 gradi e minime di circa 10 per la prima metà della settimana (per quanto riguarda Sanremo e l'imperiese), per poi vedere una graduale ripresa nei giorni immediatamente successivi. Un ultimo colpo di coda dell'inverno quindi, che per qualche giorno proverà a riprendersi quello che l'anticiclone gli ha tolto nella seconda metà di marzo, per poi lasciare spazio alla bella stagione.

La situazione resta comunque in costante monitoraggio per eventuali evoluzioni, che già si sono verificati in questi giorni, assottigliando le previsioni precedenti. Intanto sta nevicando, a tratti copiosamente, sulle località sciistiche del basso Piemonte mentre qualche goccia di pioggia sta cadendo nel profondo entroterra della nostra provincia, in Valle Argentina e Valle Arroscia.