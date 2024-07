Al via "La fiera delle fiere", cambia la viabilità a Ventimiglia: ecco i divieti (Foto)

Cambia la viabilità a Ventimiglia per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione "La fiera delle fiere", organizzata dall'associazione Fiori eventi con il patrocinio del Comune, che andrà in scena dalle 8 alle 20 nella zona nei pressi dei giardini Tommaso Reggio. Per l'occasione si potranno trovare stand di artigianato fashion, prodotti 'Made in Italy' ed eccellenze del gusto e dell'ingegno.

Scattano così il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli in via Milite Ignoto; in via della Repubblica, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vittorio Veneto e via G.Rossi; e in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Milite Ignoto e via della Repubblica, dalle 6 alle 22 di domani, domenica 14 luglio.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale considerata la necessità di tutelare la pubblica incolumità.