Sanremo: posteggio per invalidi occupato da motorini, la piccata segnalazione di una lettrice

"La gestione del parcheggio ai 3 ponti è cambiata ma la situazione è sempre la solita.

Macchine parcheggiate sull'area di manovra e non solo: posto riservato agli invalidi occupato dagli scooter. Interpellato il dipendente della cooperativa che ha in gestione il parcheggio (ho camminato dal cubo alla postazione degli addetti) per fare presente la situazione e non c'è stata risposta.

Assurdo!!!! Cosa ci stanno a fare gli addetti? Massima collaborazione del gestore del cubo che si è adoperato per cercare i proprietari degli scooter. Quindi che dire....pessima gestione intanto aspettiamo i vigili sotto il sole cocente con un invalido a bordo che desiderava solo rinfrescarsi in mare.



Antonella Cabrini".