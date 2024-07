Sanremo, "degrado a San Romolo": la segnalazione (Foto)

Degrado a San Romolo, frazione di Sanremo. Lo denuncia una lettrice.

"Scrivo per denunciare lo stato di degrado che già l’anno scorso era evidente a San Romolo ma che quest’anno tocca nuovi apici" - segnala una lettrice, Anna B. - "Il parco, oltre ad essere vittima di incivili che gettano rifiuti ovunque, padroni di cani che fanno fare i loro bisogni in mezzo al prato dove giocano i bimbi, quest’anno vi sono anche i cinghiali che fanno visita al prato creando buche e lasciando escrementi in ogni angolo".

"San Romolo è parte di Sanremo, è un luogo fresco e tranquillo dove tante famiglie trascorrono le giornate e sarebbe doveroso tenerlo pulito come qualsiasi altro parco o zona pubblica della città di Sanremo" - commenta - "Spero che la nuova giunta si distingua da quella precedente e dia risalto a una zona non sempre al centro dell’attenzione ma al centro dei cuori dei cittadini di Sanremo".