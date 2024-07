Riviera Trasporti: a pochi giorni dal primo consiglio si infiamma la politica, Sanremo al Centro risponde a Damiano

“Forse il neo consigliere Marco Damiano, non è ben informato: l’amministrazione comunale targata Biancheri non si è affatto dimenticata di Riviera Trasporti ma ha fatto molto per il salvataggio dell’azienda di trasporto pubblico locale”.

Sono le parole di ‘Sanremo al centro’, gruppo civico che ha sostenuto per due legislazioni l’Amministrazione di Alberto Biancheri ed ora quella di Alessandro Mager, che risponde a Marco Damiano (QUI). “Grazie al cambiamento di destinazione d’uso del deposito di San Martino – prosegue - votato da tutto consiglio comunale, che sarà definitivamente licenziato solo dopo la sicura conferma delle numerose opere di urbanizzazione chieste a compensazione per il quartiere San Martino, l’azienda provinciale ha potuto mettere insieme le risorse per presentare il piano concordatario che, grazie all’omologa del tribunale, ha allontanato lo spettro di un fallimento, le cui conseguenze sarebbero state pesantissime per l’occupazione ma anche per il servizio di tutta la popolazione della provincia”.

“L'amministrazione Biancheri – va avanti - ha poi deciso di ridimensionare le quote di Comune in Rt, non ritenendo giusto detenere una quota di minoranza senza avere veri poteri decisionali e solo un ruolo di rappresentanza, Il Comune si è allineato alle stesse quote che vede impegnati i bilanci di tutte le altre amministrazioni comunali della provincia di Imperia; tutti i comuni più rappresentativi della Provincia devono fare la loro parte in termini di aumento della partecipazione. L’amministrazione Biancheri è fiera di aver contribuito in maniera determinante al salvataggio di Riviera Trasporti e quindi alla prosecuzione del servizio di trasporto pubblico in città e non solo”.

“Suggeriamo al consigliere Damiano – termina Sanremo al Centro - di guardare chi davvero si è ‘dimenticato’ in questi decenni di Riviera Trasporti, con gestioni allucinanti, investimenti catastrofici (ci si dimentica degli autobus all’idrogeno), piani di rilancio mai partiti che hanno portato l’azienda a questi livelli bassissimi di servizio all’utenza. Gestioni, ricordiamo, provinciali con Sanremo sempre spettatrice”.