Sanremo: il Consigliere Marco Damiano all'Assessore Sbezzo Malfei "Sarebbe importante ricordare anche la RT"

“Vorremmo sapere cosa accadrà per la Rt, a Sanremo e in tutta la provincia, ma anche cosa accadrà in piazza Colombo e al deposito di San Martino”.

Sono le parole di Marco Damiano, Consigliere comunale neo eletto per ‘Sanremo Domani’, che ha così commentato l’intervista all’Assessore alle Finanze, Giuseppe Sbezzo Malfei. Secondo quanto evidenziato dall’esponente dell’opposizione matuziana, infatti, il neo Assessore avrebbe dovuto parlare, fin da subito anche della Rt, un nodo economico molto importante per la città dei fiori e l’intero comprensorio.

“Sono convinto – va avanti Damiano - che sarà una patata bollente e quindi serve parlarne. Certo il Casinò sta andando bene e ne siamo contenti, ma serve affrontare anche i temi più scottanti. Biancheri si è dimenticato della Rt, un’azienda che non funziona, con tanti problemi per gli utenti ma anche per i dipendenti”.

“Il trasporto pubblico sanremese e provinciale – termina Damiano – è un tema che mi sta particolarmente a cuore come consigliere comunale e come cittadino. Sinceramente sono dispiaciuto nel vedere che il neo assessore non ne abbia parlato. M auguro che, ora che comincia il lavoro della Giunta, lo affronti con attenzione”.