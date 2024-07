'Cipresstock': dodici ore di musica in due giorni alla Torre Gallinara con nove gruppi musicali

Dodici ore (come minimo) di musica in due giorni! È ‘Cipresstock’ la rassegna che si svolge, oggi e domani dalle 18 a mezzanotte in località Gallinara.

Tutto gratuitamente per chi arriverà nell'attrezzata area intorno alla Torre Gallinara dove sarà possibile usufruire, per chi ha appetito, di un ricchissimo menù. La rassegna vede sul palco nove tra gruppi musicali e dj. Oggi sono di scena le band Ultra Suoni, Off Line, Solid Rockers e Gash (che è anche il presentatore).

Domani saranno protagonisti gli Attenti a quei Due, Pecore Nere, Ligeres, Synthesia e Dj Riccardo Gus Ghigliazza di Radio Grock. La presentazione è affidata allo stesso Riccardo Ghigliazza. "Abbiamo messo insieme - spiegano gli organizzatori, la Compagnia di Bacco - un po' tutti i generi musicali. A partire dal cantautorato fino al pop e al rock".

Sono poi disponibili ravioli, rostelle, gamberoni, salsiccia e fagioli, salsiccia alla brace, carne alla brace, caciocavallo impiccato, porchetta, trofie al pesto, patatine, "friscioi", "cundjun", dolci. Location della Gallinara è uno dei punti più panoramici della provincia.