Camporosso: questa sera al Centro Falcone il recital di musica, poesia e teatro con 'Reading and Drama'

Stasera a Camporosso, sul terrazzo del Centro Falcone, si svolgerà un recital con musica, teatro e poesia del Circolo Reading e drama Ventimiglia.

Lilia De Apollonia, regista e ideatrice, ha pensato uno spettacolo sotto le stelle tra il verde della piana di Camporosso. Con lei impegnati a recitare, i suoi amici attori, 12 in tutto, e poi due artisti, un polistrumentista e una cantante, molto apprezzati, su arie e musiche volutamente in tema.

Da Catullo a Kavafis, da Molière a Dumas, sino ad autori anche umoristici e contemporanei, Benni e Tosco, con un mix coinvolgente, i 12 attori in scena sotto le stelle si esibiranno in monologhi e scene a più voci, l'ingresso libero è voluto dal Comune, Assessorato alla cultura, per dare ai cittadini e agli intervenuti momenti di poesia e di riflessione, con sorrisi e senza l'obbligo del biglietto, e come sempre per il Circolo.

I nomi degli attori che da anni con Lilia hanno avuto sempre l'attenzione del pubblico, oltre ad averlo tante volte emozionato, sono: Lorena Bonifetto, Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Giolli, Ersilia Ferrante, Giorgio Redigolo, Marino Longo, Manuel Paroletti, Graziella Tufo, Gian Piero e Teresa Piombo, questi ultimi anche come cantanti. L'altra cantante attrice sarà Enza Manna. Carlo Ormea apprezzato cantautore e polistrumentista, per questo recital accompagnerà anche la brava Alessia Capaccioni.