Bordighera, caso Bozzarelli, Ingenito: "Per il Puc mai detto di affidarlo a un tecnico fuori regione"

"In merito alla dichiarazione rilasciata dalla Lega in relazione alla scelta del Consigliere Bozzarelli, preciso che la redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) rappresenta un momento importante e fondamentale per lo sviluppo e l’economia della Città e richiede un iter assai complesso, da seguire nella massima trasparenza". Così il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.

"Non ho mai affermato di voler affidare il PUC a un tecnico fuori regione, bensì ho evidenziato la necessità di dare assoluta chiarezza e limpidezza con una procedura a evidenza pubblica che, chiosa il sindaco, non escluderà alcun professionista ma sarà oggetto di esame da parte di una commissione composta anche da tecnici esterni al Comune.