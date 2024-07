Arresto del Presidente della Regione Toti, respinta dal Riesame l’istanza di revoca dei domiciliari

È stata respinta dal tribunale del Riesame l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Giovanni Toti . I giudici hanno rigettato la richiesta di scarcerazione e, in subordine, anche l’attenuazione delle misure cautelari.

Nelle trentatré pagine di ordinanza sono contenute le motivazioni della decisione del giudici, che hanno detto no alla scarcerazione di Toti per il rischio di reiterazione del reato e perché non venga meno la cautela di tutela dell’indagine.

L’avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, aveva già fatto sapere che in caso di esito negativo, avrebbe fatto ricorso in Cassazione. Dunque, nelle prossime mosse del legale del governatore, potrebbe esserci proprio l’ulteriore ricorso che, però, non darà esito fino a settembre, se non ottobre.