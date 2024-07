Storie di mostri marini tra scienza, tradizione e leggenda: Luca Valentini presenta 'Mare monstrum' a Ventimiglia (Foto)

Luca Valentini presenterà 'Mare Monstrum. Storie di mostri marini tra scienza, tradizione e leggenda' a Ventimiglia. L'incontro sarà domenica prossima, il 14 luglio, alle 18 al chiosco Abc nei giardini pubblici Tommaso Reggio.

Il tour dell'autore, promosso da Pasta Fresca Morena, Il Laboratorio del Gusto ristorante, Saponificio F.lli Risso, Target abbigliamento, ZeroSecondi paninoteca e RB Clima, farà, infatti, tappa nella città di confine.

Il mare e i suoi leggendari abitanti, come Megalodontt, calamari giganti, Kraken e serpenti marini al biblico Leviatano saranno i protagonisti di un'interessante chiacchierata corredata. Mare Monstrum è un tuffo nelle profondità di antichi oceani che ospitarono animali marini temuti sin da tempi lontanissimi alla ricerca delle risposte che la scienza è in grado di offrirci per comprenderne i misteri e forse la reale natura.