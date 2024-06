Ventimiglia, nuovo servizio nei giardini pubblici: inaugurato il chiosco ABC (Foto e video)

Nuovo servizio nei giardini pubblici Tommaso Reggio a Ventimiglia. E' stato ufficialmente inaugurato, questa mattina, il chiosco ABC di David Fiori e Ramon Bruno alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta, degli assessori Adriano Catalano e Domenico Calimera e del consigliere regionale Mabel Riolfo.

Un'attività in mezzo al verde e vicino al mare a disposizione di cittadini e turisti. "Si trova nei giardini pubblici vicino al minigolf, alla giostra e al parco giochi per bambini"- dice Ramon Bruno di Pasta Fresca Morena che insieme a David Fiori si è imbarcato in una nuova avventura - "E' uno spazio per tutti, residenti e turisti, ma puntiamo ad attirare i giovani, che potranno avere un ambiente pulito e sicuro in cui ritrovarsi".

Un punto di ristoro che ospiterà anche diversi eventi. "Abbiamo rinnovato il locale rendendolo più accogliente" - fa sapere David Fiori, già titolare del Twenty Land e responsabile della manutenzione del laghetto - "Nel chiosco faremo anche delle manifestazioni estive cominciando con le partite europee, abbiamo, infatti, preso una televisione ma ospiteremo anche sfilate di moda e presentazioni di libri".

Continua così l'intervento di restyling per rendere più belli i giardinetti pubblici, resi anche più sicuri grazie a presidi mobili continui. "Nuova gestione nel bar dei giardini pubblici" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "E' una concessione dell'amministrazione a gestori privati che hanno già dimostrato una particolare attenzione per i nostri giardini pubblici. Dopo lo sgombero dei migranti che sostavano abusivamente nei giardini, è stato anche ripristinato il laghetto con il suo ponticello in legno all'interno del polmone verde della città di confine. La situazione oggi è decisamente migliorata in termini di pulizia e sicurezza. Abbiamo, inoltre, altre idee per rendere i giardini sempre più vivaci e belli".

Dopo l'apertura del minigolf, i giardini si 'arricchiscono' anche di un chiosco. "L'inaugurazione di questo chiosco rappresenta la riqualificazione che i giardini stanno avendo negli ultimi tempi" - sottolinea il consigliere regionale Mabel Riolfo - "E' un buon servizio per i cittadini".