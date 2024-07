Sanremo: dopo le elezioni Baggioli ringrazia Gianni Rolando e analizza il voto di giugno

“Voglio personalmente ringraziare Gianni Rolando per aver permesso a Forza Italia di ottenere un seggio in consiglio comunale a Sanremo che verrà ben rappresentato dalla nostra Patrizia Badino, già vicecapogruppo nella passata amministrazione”.

Sono le parole del coordinatore provinciale degli ‘azzurri’, Simone Baggioli, che prosegue: “Con Gianni Rolando, persona che stimo moltissimo sia sotto l’aspetto professionale che politico, abbiamo avuto modo di confrontarci e condividere insieme la strategia da introdurre in questo nuovo percorso politico amministrativo che vedrà impegnata tutta la squadra sanremese nel supportare la nostra consigliera comunale, oltre a perseguire un costruttivo dialogo con le molte persone incontrate durante questa complessa ed articolata campagna elettorale. Molti candidati nelle civiche di coalizione del centrodestra, e non solo, sono stati già contattati e, a breve, si darà inizio ad una nuova fase che vedrà come primo tassello il proseguimento dell’attività di tesseramento - già iniziata nel mese di febbraio – e l’inserimento di nuova linfa all’interno dell’organigramma sanremese. L’obiettivo è creare una solida base, promuovere la scuola di formazione politica ed avere una sede idonea ad accogliere chiunque voglia intraprendere l’attività politica e amministrativa nel nostro movimento”.

“I risultati delle elezioni – va avanti Baggioli - hanno dimostrato come l’astensionismo abbia sfondato oramai quota 50%. Senza fare alcuna distinzione, vedere un Sindaco governare con il 20% dell’elettorato votante non può che far riflettere. Ho avuto modo di confrontarmi con i vertici nazionali e regionali ai quali ho relazionato in maniera puntuale tutte le circostanze del caso, l’amarezza vissuta al momento dello spoglio, tralasciando le polemiche e le varie diatribe che hanno caratterizzato i giorni seguenti, insomma, senza recriminare nulla, una lucida e trasparente descrizione di quanto avvenuto”.