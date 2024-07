Bordighera, mancano posti all'ombra sul lungomare: il sindaco Ingenito risponde a Italia Nostra

"C’è un dato su cui deve essere fatta chiarezza: la responsabilità della mancanza di panchine all’ombra delle araucarie del Lungomare Argentina non è né del Comune di Bordighera né dei progettisti" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito rispondendo alle dichiarazione dell’associazione Italia Nostra Ponente Ligure in merito alla contestata assenza di panchine all’ombra sul lungomare.

"Il progetto originale, quello presentato alla cittadinanza nel novembre 2022, prevedeva verde e sedute al posto dell’asfalto che, prima dei lavori di riqualificazione, letteralmente circondava le araucarie" - sottolinea il primo cittadino - "A seguito dell’esposto dell’associazione Italia Nostra sezione Ponente Ligure, sono state apportate varianti al progetto e il Comune ha richiesto tra l’altro al Ministero dell’agricoltura di autorizzare 'il mantenimento di un’area pavimentata e adibita a panchine per gli anziani, posizionata all’ombra delle araucarie, attualmente completamente asfaltata, da realizzarsi con autobloccanti drenanti per circa 70 mq'".

"Il Ministero non ha approvato questa variante evidenziando che 'la fruizione dell’area sottostante le chiome degli alberi monumentali non deve essere agevolata ma piuttosto evitata'. Quindi dopo il parere del Ministero sollecitato da Italia Nostra sezione Ponente Ligure, il Comune ha comunque proposto una soluzione per garantire panchine per gli anziani all’ombra delle araucarie; questa soluzione non è stata accettata dal Ministero" - fa sapere il sindaco Ingenito - "In conclusione, per la mancanza di panchine all’ombra delle araucarie ringraziamo Italia Nostra sezione Ponente Ligure, che 'notoriamente' non rappresenta alcun orientamento politico".