Chiara Cerri, lista Toti: "Oltre 30 milioni per proteggere la mia Liguria"

La Consigliera Regionale della Lista Toti Chiara Cerri esprime soddisfazione per i progressi e le iniziative intraprese dalla Regione Liguria nel settore della difesa del suolo e della sicurezza idraulica, evidenziando i punti chiave della programmazione 2024/2026: “I dati presentati, sebbene non definitivi, rappresentano un importante passo avanti nella pianificazione e nell'implementazione di interventi strutturali e di manutenzione”.

La programmazione regionale prevede un investimento di oltre 30 milioni di euro per interventi sui rivi liguri, distribuiti tra le diverse province della Liguria

Per quanto riguarda il territorio imperiese, è prevista la realizzazione di opere di sistemazione idraulica del rio Noce a Ospedaletti, messa in sicurezza della scarpata sottostante il campo sportivo a Sanremo e adeguamento del rio Beglini a Taggia.

Nello specifico, quasi 2,5 milioni complessivi andranno a distribuirsi tra Taggia (1 milione per opere idrauliche adeguamento del rio Beglini zona ex Caserme Revelli), Ospedaletti (233.823, 51 euro per il primo lotto che riguarda opere di sistemazione idraulica rio Noce a monte del tratto tombinato), Pontedassio (789.600 euro per mitigazione del rischio idraulico in un tratto del T. Impero) e Sanremo (416.100 euro per i lavori di messa in sicurezza della scarpata sottostante il campo sportivo Pian dei Cavalieri in Strada Borgo Opaco).

"Con l’approvazione del piano, la Regione Liguria dimostra ancora una volta di non essere ferma, ma anzi di continuare a lavorare alacremente. In questo caso, lo fa con la programmazione di una serie di interventi su tutto il territorio mirati alla manutenzione straordinaria di corsi d'acqua per garantire la sicurezza di centinaia di cittadini e di strutture. Il dissesto idrologico rappresenta una minaccia concreta per il nostro territorio, data la sua conformazione - ha dichiarato la Consigliera Cerri - Sono particolarmente soddisfatta per gli interventi a Taggia, dove insieme agli interventi sul torrente, si continua a intervenire su zone rosse per declassificarle".

"L’assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Giacomo Giampedrone, la giunta e tutti coloro che si impegnano quotidianamente in questo difficile lavoro condizionato dalla particolarità di un territorio endemicamente fragile - prosegue - hanno dimostrato una straordinaria capacità di gestione e pianificazione, garantendo che ogni intervento sia mirato e efficace. La dedizione e competenza sono fondamentali per il successo di questi progetti".

La Consigliera Cerri conclude: "Questi risultati dimostrano l'impegno del centrodestra e della Lista Toti nel garantire un territorio sicuro e protetto, rispondendo alle esigenze dei cittadini e assicurando interventi di alta qualità".