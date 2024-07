La Sanremese posticipa l'udienza per favorire i contatti con il Comune per la futura 'Arena' a Pian di Poma

Alessandro Masu, presidente della Sanremese, visto l’interesse mostrato in fase di campagna elettorale al progetto del nuovo stadio da parte del Sindaco Alessandro Mager e del Vice Sindaco Fulvio Fellegara, ha dato mandato ai suoi legali di posticipare l’udienza, in accordo con il Comune, al fine di individuare ogni possibile soluzione a favore della collettività matuziana per la realizzazione del nuovo stadio ‘Arena Sanremo’ a Pian di Poma.

I legali della Sanremese, infatti, hanno fatto ‘istanza di rinvio della cautelare al merito’ (sulla base della nota considerazione che la Giunta è cambiata). Gli avvocati del Comune hanno aderito all’istanza di rinvio ed il Collegio ha fissato l’udienza di merito al 7 febbraio prossimo.

Le parti interessate avranno dunque un buon lasso di tempo per mettere a frutto, nell’interesse della collettività matuziana, le interlocuzioni inerenti la realizzazione del nuovo stadio in una location più adatta alle esigenze delle parti coinvolte. Come noto ormai da quattro anni, l’interesse della Sanremese è quello di interagire con l’Amministrazione e tutta la comunità matuziana al fine di riqualificare Pian di Poma e tutti gli impianti (sportivi, turistici, ricettivi e sanitari) annessi al sito.