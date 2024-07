Sanremo: i ringraziamenti di un nostro lettore a tutto lo staff dell'Hospice al 'Borea'

Un nostro lettore, Gian Maria, ci ha scritto per ringraziare tutto lo staff dell'Hospice cure palliative dell'ospedale Borea di Sanremo:

“Il mio ringraziamento parte dal personale delle pulizie, si estende agli OSS, agli infermieri, ai fisioterapisti, fino alle dottoresse tutte. Gente che ha mostrato di avere un cuore grande, una grande competenza ed un'umanità quasi rara. L'hospice era a me sconosciuto, ma proprio per questo è stato una scoperta meravigliosa. Un porto sicuro per ripararsi dalla malattia in tempesta, un raggio di sole nella disperazione degli ultimi giorni. Per questo avrete sempre un posto nel mio cuore accanto a mamma Laura. Grazie dal più profondo del mio cuore”.