A Sanremo appuntamento con Bus Stop al Teatrino delle 12 Sedie

Domenica alle ore 18.30 ci sarà Bus Stop (Tutto può accadere chiunque si può incontrare), appuntamento valido per la Stagione Teatrale 2024-25 presso il Teatrino delle 12 Sedie, inglobato nei Sogni della Luna in strada San Martino 40.

Lo spettacolo sarà un susseguirsi di situazioni assurde, grottesche e inevitabilmente comiche che possono accadere alla fermata del bus. Situazioni incorniciate nella mimica inesauribile del Mazzullo, il quale tenterà pure di fare intervenire gli spettatori.

Lo stesso Mazzullo è attualmente in scena con la commedia "Lo siamo tutti" di G. Aronne ed è in preparazione col Teatro del marchingegno nell'itinerante del 9 agosto a Riva Ligure. Per quanto riguarda l'appuntamento di domani, domenica 7 luglio, Mazzullo dichiara: "Il Teatrino delle 12 Sedie, nasce e viene concretizzato da un sogno e come tutti i sogni che faccio, cerco di realizzarli. È mio dovere continuare a sognare per poterne realizzare ancora.".