Fine settimana di disagi per chi viaggia in treno: da domani sciopero e turisti penalizzati

Da domani (ore 21) a domenica (alla stessa ora) è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del trasporto ferroviario a cui saranno interessati i treni del Gruppo Fs Italiane, Trenitalia, Italo, Trenord e i treni Sad per 24 ore.

Potranno verificarsi ritardi e soppressioni anche nei collegamenti a lunga percorrenza e sono inoltre possibili modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Cub, Sgb e Uilt-Sgk. I treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ad essere penalizzati sono i turisti che avevano programmato di raggiungere la Riviera in treno. “I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio - spiega Trenitalia - possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto secondo le tabelle consultabili sul suo sito, e predisposte a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali.