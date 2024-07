Ventimiglai, aumento Tari e città sporca dai rifiuti, il commento di un lettore: "Complimenti a Scullino"

L'abbandono di rifiuti è un tema molto caldo a Ventimiglia. Un nostro lettore, Carlo Trinchieri, ci scrive il suo pensiero.

Il testo integrale

Volevo esprimere i miei più sentiti complimenti a Gaetano Scullino per il video girato a Ventimiglia relativo all’abbandono di rifiuti in cui versa la nostra città. Vorrei sentire un commento da quei consiglieri comunali che due anni fa si sono precipitati a firmare per far cadere la giunta presieduta da Scullino. Dopo un anno dall’agognato cambiamento questo è il risultato. Complimenti.