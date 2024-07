Ventimiglia: pensiline 'anti bivacco' installate in città, Leuzzi (PD) speravo fosse una 'fake news'

“Dopo un anno di oblio, dove non si è praticamente mai parlato di investimenti sul sociale e in cui, anzi, l'Amministrazione ha cancellato il servizio ‘vado in centro’ che permetteva ai cittadini anziani e residenti nelle frazioni di raggiungere in autobus il centro cittadino, oggi scopriamo che alcune pensiline delle fermate RT saranno a breve sostituite, (alcune sono già montate), e quelle usate e vetuste saranno montate nelle frazioni”.

Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione del PD a Ventimiglia, Alessandro Leuzzi, in relazione alla notizia (QUI) delle nuove pensiline ‘anti bivacco’ alle fermate dei bus.

“Inizialmente si è pensato ad una fake news – prosegue Leuzzi - ma poi ho constatato che purtroppo era tutto vero. Ancora una volta questa Amministrazione si mostra lontana dai reali problemi della città, e per giunta emerge una certa avversione per le frazioni, non si comprende infatti il motivo per il quale i cittadini delle frazioni dovrebbero essere contenti di avere delle pensiline riciclate, mentre in centro avranno quelle nuove, tra l'altro molte belle, questo va detto”.

“Suggerisco al vice Sindaco Agosta – termina Leuzzi - anche lui ideatore di questa operazione, di ripensarci e considerare la possibilità di avere nuove pensiline in tutta la città, frazioni comprese. Questa Amministrazione ad oggi il concetto di uguaglianza tra centro città e frazioni lo ha applicato solamente per la raccolta rifiuti e, in questo caso, il risultato è pessimo ovunque”.