Ventimiglia: installate in centro le prime pensiline 'anti bivacco', Di Muro "Le vecchie nelle frazioni"

“Con il Vicesindaco Marco Agosta abbiamo deciso di dotare la città di nuove pensiline per la fermata dei bus”.

Sono le parole del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha annunciato l’installazione delle nuove pensiline ‘anti bivacco’. “L’obiettivo è sempre lo stesso – prosegue - aumentare la sicurezza ed eliminare il degrado: infatti, le sedute sono dotate di una sbarra, in modo tale che le panchine non vengano utilizzate impropriamente, garantendo così la possibilità agli utenti di sedersi in attesa dell’arrivo della corriera”.

“La ditta incaricata, la Ops Group, ne ha già installate tre, ma ne seguiranno altre. Le vecchie pensiline ora rimosse saranno rigenerate e riposizionate nelle frazioni”.