Passaggio delle Consegne al Lions Club Sanremo Host: entrano due nuove socie (foto)

Presenti al tavolo presidenziale, la massima autorità Lionistica del Distretto 108 Ia3 il Governatore Vincenzo Benza , il presidente di zona Aurelio Negro socio Lions Club Arma e Taggia, il presidente del Lions Club Sanremo Host Guido De Angeli, la signora Loredana Maletta presidente eletta per l’anno sociale 2024-2025. Tra gli ospiti presenti al “Passaggio della Campana”, Alex Vignotto (presidente Leo Club Sanremo), Elisabetta Adam i scrittrice autrice di libri per ragazzi, Elena Murraco (Presidente Del Serra Club), la sig.ra Daniela Furiani (1°Melvin Jones Fellow di Ferrara).

La serata è iniziata, come prevede ogni cerimonia Lionistica importante, con l’ascolto degli Inni, quello Canadese (in onore al Presidente Internazionale Patty Hill), l’inno Europeo e l’inno nazionale cantato dai soci e ospiti presenti. Dopo la lettura del Codice dell’Etica Lionistica, degli scopi del Lionismo e della Missione del Lions International, il Presidente Guido De Angeli, ha dato un saluto di benvenuto e il suo personale ringraziamento alle numerossime persone presenti alla serata. Il Cerimoniere Milena Balestra, dopo l'intervento del Presidente, ha dato inizio alla cerimonia ufficiale per l’ammissione di due nuove socie nel Lions Club Sanremo Host, la sig.ra Mariagiovanna Manfredi e la sig.ra Silvana Fassio. Un grande applauso ha accolto le due nuove socie Lions, dopo la spillatura fatta dal Governatore Vincenzo Benza, entrate a far parte di uno dei più prestigiosi e storici Lions Club del Distretto 108 Ia3.