Il Boca Beach presenta “Joyà”: Il pranzo più pazzo della domenica Sanremese

Quest’anno il Boca Beach è pronto a stupirvi ancora una volta: il 7 luglio si terrà l'attesissima inaugurazione di "Joyà", un evento che tramuterà il pranzo in un'esperienza di musica e spettacolo per tutto il pomeriggio.

Dalle 13:00 fino al calar del sole, una travolgente festa in spiaggia darà il via alla stagione estiva 2024, con cocktail, bottiglie, lettoni, baldacchini e tanto divertimento in compagnia.

La giornata verrà animata durante il pranzo dalla migliore musica del momento, per poi proseguire durante il beach party con un Dj set di pura energia House. Il tutto sarà contornato da spettacolo, scenografie a tema e intrattenimento di altissimo livello.

L'ingresso al beach party pomeridiano sarà libero per tutti i partecipanti.

Il pranzo della domenica prevede un menù alla carta, proponendo una varietà di piatti a base di pesce e cucina tradizionale, insieme a creazioni culinarie innovative e sofisticate. La selezione di vini, con una gamma di etichette completa l'offerta per soddisfare tutti i palati.

La musica sarà protagonista fin dalle prime ore, con show e professionisti che si esibiranno tra una portata e l'altra.

La festa proseguirà fino al tramonto con ospiti speciali, costumi originali e coreografie, trasformando l'evento in una festa continua all'insegna di spettacolo e allegria.

Il Boca Beach è un beach club unico nel suo genere che promette una giornata eccezionale all'insegna del divertimento.

La prenotazione del tavolo per il pranzo è estremamente consigliata.

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com

www.bocabeachsanremo.com



Instagram: https://www.instagram.com/bocabeachsanremo/