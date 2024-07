Sanremo: Cimitero della Foce nel degrado, Bellini "Deve essere una priorità per l'Amministrazione Mager"

Il confermato Consigliere comunale di Sanremo, Umberto Bellini interviene dopo una visita fatta al Cimitero Monumentale della Foce, dove sono tumulati alcuni suoi parenti.

“Mi sono trovato di fronte ad una situazione veramente disdicevole. I passaggi presentano tagli di piante per terra, fogliame ed addirittura pezzi di coccio ed alcuni di questi passaggi sono interdetti con nastri da cantiere. Per non farsi mancare nulla vi sono campi con lapidi abbattute e le cappelle che bordano il camposanto sono in degrado totale”.

“Il cimitero monumentale, il cimitero dei sanremaschi – prosegue Bellini - versa in stato di abbandono e di trascuratezza e spero ci si voglia mettete finalmente mano. A parere mio occorrerà che questa nuova amministrazione incarichi un professionista, che già abbia operato in questi ambiti, di preparare un progetto da sottoporre poi al Ministero dei Beni Culturali o al FAI al fine di ottenere quei contributi necessari allo svolgimento dei lavori”.

“Ritengo – termina Bellini - che questo argomento dovrebbe essere inserito tra le priorità della nuova amministrazione comunale”.