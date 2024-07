Continuano gli incontri in favore delle fasce deboli: i Carabinieri incontrano gli anziani di Pigna

Nell’ambito della costante attività di informazione e sensibilizzazione contro l’odioso fenomeno delle truffe in danno di anziani, i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, presso la sala consiliare del Comune di Pigna, grazie alla collaborazione offerta dal sindaco Roberto Trutalli e dal locale parroco, Don Mirco, hanno incontrato ed intrattenuto sullo specifico tema i residenti del piccolo borgo e delle frazioni limitrofe.

I militari hanno illustrato ai molti anziani intervenuti le modalità che caratterizzano le truffe più comuni, nonché le varie strategie messe a punto da spregiudicati malintenzionati, sempre più sofisticate ed utilizzate per raggirare le persone, di una certa età ma non solo.

Nell’occasione sono stati forniti consigli utili e indicazioni, in special modo sulle truffe del c.d. finto “Maresciallo dei Carabinieri” e su come evitarle, ribadendo ulteriormente che nessun appartenente alle Forze di Polizia potrà mai presentarsi alla porta o contattare qualcuno per chiedere denaro o preziosi.

Tra i tanti consigli utili per prevenire i raggiri, quello di essere “sospettosi”, soprattutto nei confronti di coloro che chiedono di fare le cose con troppa fretta, magari un pagamento immediato, paventando spiacevoli conseguenze penali o di altro tipo nel caso non si provveda con la massima urgenza. In questi casi, il consiglio è sempre quello di fare una verifica con persone fidate, magari con gli stessi Carabinieri del luogo o con altri soggetti pubblici. In caso di dubbio, anche prima di aprire la porta a qualcuno, è opportuno contattare il 112, Numero Unico per le Emergenze, gratuito e attivo ventiquattro ore su ventiquattro.

L’iniziativa ha riscosso l’interesse degli intervenuti che hanno positivamente interagito con i Carabinieri, ponendo molte domande e chiedendo consigli anche su accadimenti o vicende personali diverse dal tema principale dell’incontro.