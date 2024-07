Ventimiglia: Scullino ringrazia l'assessore per l'intervento in via Mameli ma lo bacchetta per l'immondizia

Usa a tratti il bastone e a tratti la carota, l’ex sindaco ed attuale Consigliere di opposizione, Gaetano Scullino, nei confronti dell’assessore all’ambiente di Ventimiglia, Milena Raco.

Se da una parte, infatti, la ringrazia per aver risolto un grave problema a tempo di record, dall’altra la bacchetta per la situazione relativa alla raccolta dei rifiuti. “Milena – dive Scullino - complimenti a tempo di record hai risolto un grande problema, quello della perdita di acque nere della fognatura comunale di via Mameli. Grazie!”

Ma, scattando alcune foto della situazione rifiuti, tuona: “Nonostante questi spettacoli inaccettabili, Di Muro ha aumentato del 2% il costo della Tari alle famiglie. E’ inaccettabile – dice Scullino – perché questo disservizio dovrebbe costare meno. Si faccia qualcosa di concreto e si tolga la città da questa situazione di disperazione”.