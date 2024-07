Ventimiglia: abbandono di rifiuti, Di Muro "Tutti devono fare la loro parte, potenziamo la raccolta"

“Situazioni di degrado come quella in foto non sono tollerabili. Anche io, come voi, ritengo che si debba porre rimedio con urgenza”. Sono le parole del Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, dopo la serie di proteste per la situazione che si è venuta a creare nella città di confine, con i continui abbandoni di rifiuti sul territorio. “Ognuno deve fare la sua parte – prosegue - l'Amministrazione anzitutto, ma anche la ditta, gli organi di controllo e i cittadini che devono rispettare le regole di senso civico”.

Di Muro annuncia l’approvazione di una delibera di Giunta, proposta dall’Assessore Milena Raco, volta al potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche (esercizi commerciali), visto che al momento questo non appare sufficiente, soprattutto in considerazione del maggior afflusso turistico che si rileva nel periodo estivo.

“In particolare – prosegue Di Muro - abbiamo richiesto di aumentare i passaggi per il ritiro di tutti i materiali conferiti, aggiungendo inoltre il ritiro domenicale che, ad oggi, non era previsto nel capitolato (che abbiamo ereditato da precedenti amministrazioni)”. I ritiri avranno luogo tutti i giorni dalle 6 alle 12. Il cartone esclusivamente dalle 18 in poi.

Con una determina pubblicata ieri è stata anche impegnata la somma necessaria allo svolgimento del servizio. “È evidente – termina il primo cittadino - che l’Amministrazione abbia fatto, e stia continuando a fare, la sua parte: adesso ci aspettiamo che Tecknoservice adempia ai suoi obblighi, evitando cumuli di rifiuti in giro per la città”.