Ventimiglia: questo fine settimana ricca rassegna dedicata all'arte al chiostro di Sant'Agostino

Anche quest'estate prosegue il ciclo che il Comitato di Quartiere di San Secondo a Ventimiglia ha voluto dedicare all'arte e, in particolare, a quei talenti, giovani e meno giovani, che in maniera quasi sorprendente caratterizzano l'estremo Ponente ligure e il comprensorio intemelio.

"La riprova di ciò l'abbiamo potuta riscontrare nei mesi scorsi, a partire dal giugno del 2023, con tutta una serie di esposizioni allestite in varie location, a partire dal salone del 'nostro' Santuario per spostarci poi nella suggestiva cornice del chiostro della Parrocchia di Sant'Agostino fino anche nel centro storico della città alta, come avvenuto lo scorso marzo in occasione della rinata Fiera di San Giuseppe" - dice il presidente del comitato di San Secondo Pippo Russo.

"Il buon successo ottenuto nelle precedenti circostanze ha risvegliato ancora di più l'entusiasmo sia nostro, che degli artisti del territorio. Per questo motivo anche per il 2024 abbiamo il piacere di organizzare una ricca rassegna nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, ove potremo contare sulla partecipazione di ben 23 artisti ed espositori, le cui opere più significative avremo il piacere di offrire alla vista e all'apprezzamento dei visitatori, che ci auguriamo naturalmente essere numerosi come nelle precedenti edizioni" - sottolinea - "Il chiostro di Sant'Agostino, che ben si presta a questo tipo di manifestazioni, sarà caratterizzato da opere che rappresentano il valore e la caratura degli artisti che operano nel nostro territorio e che, a nostro modestissimo parere, meritano una cornice ed una valorizzazione adeguata".



"Come avvenuto in passato, durante la rassegna si avrà la possibilità di godere di opere diverse per stile e tecnica pittorica o comunque realizzativa, ma tutte interessanti e del tutto gradevoli" - svela - "Gli artisti che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa e che ringraziamo sin d'ora per la disponibilità mostrata sono:

Alberti Gaia

Ambesi Ylenia

Bomba Alberto,

Canavese Teresita,

Ciuffardi Stefania,

Cucinotta Fausta,

D’Amico Fabiana,

De Villa Matteo,

Ferrari Giampiero “Piero”,

Foto di Mariani

Garoscio Miranda,

Goffredo Salvatore,

Lo Passo Rosanna,

Micheletti Vera,

Negri Graziella

Pacca Teresa,

Pellegrino Angelica,

Pescina Maria Rosaria,

Pixel,

Plataroti Wanda,

Rabellino Maria Grazia,

eodoro Maila e

Viale Gilda".

"L'orario fissato per visitare la rassegna sarà per il sabato dalle ore 15 alle 21 e la domenica dalle ore 10 alle ore 19.

La rassegna vivrà il suo vernissage sabato 6 alle ore 19.00 alla presenza degli autori e delle autorità che saranno intervenute all'evento" - conclude - "Con l'auspicio di poter dare il nostro modesto, ma convinto contributo allo sviluppo culturale e sociale della nostra città, invitiamo la cittadinanza a recarsi presso il chiostro di Sant'Agostino nei giorni dedicati alla rassegna per apprezzare la bellezza e la gradevolezza delle opere esposte”.