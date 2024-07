"Odori nauseabondi di putrefatto, topi, gabbiani ed escrementi dappertutto. È una situazione insostenibile". Questa la situazione che denuncia un nostro lettore, Franco S., in riferimento a Corso Inglesi all'altezza del civico 614.

"Attendo un riscontro serio e non la solita risposta che nelle zone private non si pulisce, poichè noi privati abbiamo un servizio che non abbiamo".