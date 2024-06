Sanremo piange la scomparsa del Dottor Luciano Botto, il ricordo dell'amico Franco Formaggini

“Ho perso un amico. Questa mattina ho ricevuto la notizia della perdita del dott. Luciano Botto, notizia del tutto dirompente e, per me, simile ad un qualcosa che, di colpo, ti cambia la giornata, ti ferma il tempo e di cui speri di non avere conferma”.

Sono le parole di Franco Formaggini, noto professionista sanremese, ex Assessore e Consigliere comunale e attuale presidente del Golf Club degli Ulivi. “Luciano Botto – prosegue - è stato un mio grande amico, lo sento ancora come tale e quindi desidero ricordarlo con queste poche righe sicuro, ne sono convinto, di interpretare il desiderio di molti che lo hanno conosciuto e che ne hanno apprezzato le doti. Luciano era un professionista serio, esercitava la professione di medico con competenza e responsabilità ed era sempre disponibile. Era la persona alla quale ti potevi rivolgere per un consiglio, anche di vita quotidiana, che ti dava, semmai con poche parole, ma era il migliore dei consigli”.

“Luciano Botto lascerà un grande vuoto e sicuramente noi suoi amici lo ricorderemo a lungo rimpiangendo le serate passate assieme, i viaggi, le partite di golf e, soprattutto, la sua presenza ed il sapere che ‘lui c’era sempre’. Ciao Lu’, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.