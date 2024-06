Ventimiglia: scintille in maggioranza per la mozione di Parodi, Di Muro "Decida lui se restare o meno"

Esplode la bagarre politica, dopo la riunione di maggioranza di ieri sera a Ventimiglia, per la mozione per ridurre l’orario del mercato, presentata dal Consigliere dei ‘Frontalieri’ Roberto Parodi.

Nella mozione Parodi chiede una riduzione dell’orario del mercato anche se, come dice lui che “La volontà della cittadinanza è di finire alle 14 come succede in altri comuni”.

Il problema politico ventimigliese è in piedi da diversi giorni è palese. Lo conferma il Sindaco Di Muro: “Parodi fa politica al di fuori delle sedi opportune, tra giornali e social. Ieri si è svolta la consueta maggioranza pre consiliare e, dopo la presentazione della mozione, è stato spiegato il lavoro fatto da tempo su tutto il mercato. Sicuramente va rivisto e rilanciato ma io mi sono soffermato sulla questione di metodo, per non seguire chi sta in maggioranza sui social. Ora sta a Parodi e non credo la maggioranza segua decisioni non condivise. Sta a lui decidere se restare in maggioranza o meno. Non ci si può considerare di maggioranza presentando mozioni senza che lo sappia il sindaco e l’Amministrazione”.

Pronta la replica di Parodi: “Vorrei capire come possano mettermi fuori dalla maggioranza, visto che è stata eletta con i ‘Frontalieri’ e con me. Io non ho deleghe, a parte quella dei lavoratori che operano in Francia e non ho nessun assessore. Sono stato eletto e dalla maggioranza non me ne vado. Soprattutto non sono soggetto a ricatti. Nemmeno il Papa può mandarmi a casa, a meno che non ci dimettiamo tutti”.

“Ho confermato la mia disponibilità ad eventuali emendamenti – prosegue Parodi - e, confermo che è una scelta che deve essere fatta dai consiglieri ma non sui diktat dei partiti. Ovviamente, se mi impediranno di esercitare il mio ruolo di consigliere, ne prenderò atto ma faro i passi necessari. Si può discutere sul merito della mozione e dell’orario, ma non il metodo che uso io, che non è di partito ma ha dato voce a tanti cittadini ventimigliesi che da anni sostengono la problematica. Se la mia mozione passerà, fin dal prossimo venerdì si risolverà il problema del traffico a Ventimiglia. Altrimenti rimarrà tutto come prima”.