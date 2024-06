Performer Cup, la Liguria vola in semifinale nel Campionato di Arti Performative

La Liguria con una rappresentanza di atleti/artisti liguri medagliati di Classe A nel Campionato di Arti Performative “Performer Cup” vola in semifinale vincendo la sfida con la Sardegna nella seconda puntata dell’omonima trasmissione che va in onda su Rai2 la domenica mattina.

Per il secondo anno consecutivo la Liguria, terza in medagliere merita la partecipazione al Format Tv insieme a Sardegna, Lombardia, Sicilia, Toscana e Resto d’Italia.

“E’ da 3 anni che collaboro a questo meraviglioso progetto che mi ha subito conquistato e quando la responsabile nazionale e attrice Ketty Capra mi ha proposto di entrare nella grande famiglia di “Perfomer Cup” subito come Responsabile Provinciale e successivamente come Responsabile Macro-Area Liguria non mi sono fatta sfuggire l’occasione e molti artisti talentuosi liguri hanno risposto positivamente e i risultati si vedono.” così sottolinea Manuela Gaslini Presidente di Macro Area /regionale di Performer Cup ma anche cantante, performer di musical e vocal coach nativa della Città dei fiori che con Greta Buccola Segretaria e Consigliere Regionale ed i Consiglieri: Roberta Bonino, Gabriella Bracco, Laura Sichetti fa parte dello Staff ligure di “Performer Cup”

Performer Cup è il primo e unico Campionato italiano di Arti Multidisciplinari artistico-sportive. L’ideatrice del progetto è Valentina Spampinato, che con il grande Garrison Rochelle presenta la trasmissione che va in onda su Rai Due con la Regia di Pietro Pellizzieri (tra gli autori il lo scrittore-regista Federico Moccia) e che vede sfidarsi gli atleti di classe A che si sono distinti in medagliere durante i Campionati Nazionali che si tengono ogni anno a Roma.

In questa edizione ci sono tre gironi formati rispettivamente da 2 squadre. In ogni girone passa il turno la regione che vince e le tre vincitrici dei rispettivi 3 gironi, insieme a una quarta ripescata dai giudici, formano il girone della semifinale. A sua volta due regioni superano il turno per formare il girone della finale. Quest’anno l’impostazione sportiva è ben evidente, dando il giusto “respiro” al binomio Arte/Sport che la FIPASS (Federazione internazionale arti scenico sportive) insieme allo CSAIN (EPS del CONI) da ormai 8 anni divulgano in ben 36 paesi al mondo, disciplinando le performing arts con il sistema sportivo. Ulteriore novità di questa edizione sono i giudici. Quest’annoil pannello giudicante è formato d 3 giudici fissi (Raffaele Paganini, Stefano Orfei e la new entry Giulia Luzzi) e un quarto giudice ospite speciale diverso in ogni puntata.!”

La Squadra Ligure che a Roma è stata seguita dai coach Maura Paparo, Ketty Capra e Michela Olivieri, è capitanata dalla Cantante sanremese Alessia Cava ed è formata dalla Compagnia Grande collaborazione tra alcune realtà liguri chiamata per l’occasione “We Love Liguria” nata dalla Compagnia di Musical Sanremese “Musical I Love You” di cui per la provincia di Imperia fanno parte i sanremesi Luca Guerra, Selena Gaslini, Paolo Rossi (anche come trio “Dis-Accordi), Laura Sichetti, Lara Fusco, Gabriele Rossi, la taggiasca Paola Oggero, il ventimigliese Marco Codo, a cui si aggiungono per la Provincia di Savona: Marco Caudullo (anche come trio e cantante solista), Andrea Chiovelli (anche come trio), Jessica Battiston, Niccolò Chiapasco, Giulia Delfino, Elena Pedone, Vittoria Colamassaro, Greta nernat, Alice Airaldi e poi per la disciplina Musicista il pianista Ivan Galli, la piccola performer completa savonese Giulia Chiovelli, la cantante savonese Alice Ghione, la Genovese Giulia Borzone.

Le prossime puntate andranno in onda su Rai due: Domenica 30 Giugno e 14 Luglio alle 8,50, Sabato 20 Luglio alle 8,30 e Domenica 21 Luglio alle 8,50.