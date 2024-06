Sanremo: cede un rivestimento del muro di Villa Angerer, pericolo per i passanti

Pericolo in via Fratelli Acquasciati, dove una parte del rivestimento del muro di Villa Angerer ha ceduto, compromettendo la sicurezza dei passanti a casua di una pesante lastra di cemento che minaccia di cadere addosso a chi transita sul marciapiede.

In seguito alle segnalazioni arrivate da un passante, l'Urp ha allertato la Polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia di agenti; questi hanno provveduto a staccare dal muro la pesante lastra di un metro e ad appoggiarla in sicurezza a terra. E' stata inoltrata una segnalazione urgente agli uffici competenti per una verifica generale di tutto il manufatto.