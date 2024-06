Webinar di Poste Italiane per conoscere l’innovazione nei sistemi di pagamento delle utenze

Mercoledì 26 giugno si svolgerà la sessione dal titolo “Il digitale al servizio del cittadino - l’innovazione nel pagamento delle utenze” in cui Alberto Scaduto, responsabile dell’area Incassi di Postepay, racconterà l’innovazione in atto nei sistemi, le molteplici opzioni che agevolano e semplificano la fase di pagamento, i criteri di sicurezza ed i tanti vantaggi per l’utente nell’utilizzare le soluzioni digitali.

Negli ultimi anni sono stati fatti significativi passi avanti verso la standardizzazione dei sistemi di pagamento a favore di enti e Pubblica Amministrazione, portando benefici ad una sempre più vasta platea di utenti.

Una delle innovazioni più rilevanti è stata l'introduzione del QR code che ha reso i pagamenti più semplici e accessibili per il cittadino. Una soluzione semplice, intuitiva e innovativa che migliora l'efficienza del processo di pagamento, e allo stesso tempo offre una maggiore flessibilità e convenienza per il contribuente nella scelta del canale di pagamento.

La digitalizzazione dell'avviso di pagamento di bollette e tributi porta inoltre con sé grandi vantaggi operativi nell’ambito dell’amministrazione pubblica, consentendo di gestire gli incassi in modo centralizzato e automatizzato, ottimizzando le attività di rendicontazione. Questo contribuisce anche a migliorare il rapporto tra cittadini ed enti pubblici, favorendo una maggiore trasparenza e fiducia.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.