Santo Stefano al Mare, issata ieri la bandiera blu per l’undicesimo anno consecutivo

Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha issato la bandiera blu per l’undicesimo anno consecutivo.



La Bandiera Blu è il riconoscimento assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) previsto sulla base del disciplinare e dei dati sui rilievi della qualità delle acque di balneazione e sui servizi messi a disposizione per la tutela ambientale e dalle spiagge, oltre alle attività di educazione ambientale svolte nelle scuole che ottengono la bandiera verde.



“Non è scontato mantenere la Bandiera Blu, l'impegno profuso dalla nostra amministrazione, non è stato solo alimentare una cultura green, ma sostenerla attivamente con varie iniziative" - afferma il Consigliere delegato all’Ambiente Remo Ferretti, che prosegue: “Il nostro impegno a migliorare i servizi è costante. La bandiera blu è un riconoscimento importante che ha ricadute positive sul turismo balneare, ma per noi rappresenta anche il risultato di un lavoro condiviso con vari soggetti che operano sul territorio comunale, che ringraziamo per l’impegno profuso”.