Tre forti boati e tanto fumo. Un camion, in serata, ha preso fuoco in autostrada a Ventimiglia, al chilometro 152 in direzione Francia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme e impedire che si potessero propagare agli altri mezzi vicini.

Sembra che l'incendio sia partito dalle ruote del mezzo pesante andato in fiamme, che ha causato dei forti boati avvertiti dai cittadini di Roverino.