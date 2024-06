Sanremo, Fulvio Fellegara torna a parlare: "Preso una decisione importante e sofferta"

Fellegara prosegue: "Abbiamo fatto questa scelta a maggioranza, dopo aver confrontato il nostro programma con Alessandro Mager e aver visto riconosciute le nostre proposte. Questo significa che avevamo ragione. Quasi 5.000 persone ci hanno confermato che i temi che abbiamo posto sono veri e necessari: la tutela dell'ambiente, le questioni sociali, la lotta contro la povertà economica e culturale, e lo sviluppo della cultura per il turismo e l'università. Oltre a questi temi, c'è un altro aspetto importante da considerare. Chi, come me, ha 25 anni di storia nella sinistra e chi sta dalla nostra parte, non può ignorare la presenza delle destre partitiche in questa città. Sono le stesse destre che oggi governano il paese, approvando l'autonomia differenziata, e che hanno rovinato la nostra sanità a livello regionale. Non voglio assumermi la responsabilità di non aver fatto tutto il possibile per arginare queste forze politiche".