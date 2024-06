Ballottaggio Sanremo: l'appoggio a Fellegara del Gruppo Consiliare PD di Ventimiglia

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Ventimiglia, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, hanno espresso pieno supporto a Fulvio Fellegara.



"A Ventimiglia sappiamo bene cosa vuol dire essere governati da Di Muro e da una destra che pensa più agli slogan che al bene dei cittadini".

Nesci e Leuzzi affermano che "Fellegara ha presentato proposte che potrebbero dare un futuro positivo a Sanremo e che non cogliere questa opportunità di accordo programmatico significherebbe auto-condannarsi all'irrilevanza. Pertanto, la decisione di supportarlo nella decisione di sostegno ad Alessandro Mager è vista come una scelta necessaria nell'interesse di chi ha creduto nel suo programma".

"Alessandro Mager ha espresso chiaramente idee che facilitano una convergenza naturale. L'adozione dei punti salienti del programma di Fellegara, la sua dichiarata opposizione al fascismo e la sua autonomia sono considerati fattori che rendono questa alleanza un esperimento politico promettente da replicare in futuro. Tutti avremmo voluto Fulvio al ballottaggio ma tant’è… e ci chiediamo se oggi al posto di Mager ci fosse Fulvio sarebbe stato ugualmente necessario instaurare un dialogo con gli altri. Abbiamo apprezzato l'apertura di Mager, persona che stimiamo, al programma di centrosinistra e da persone di sinistra riteniamo corrispondente ai nostri valori non dare la città in mano all'estrema destra".

"Incoraggiamo Fellegara a proseguire, ignorando chi, condannandosi all'irrilevanza, desidera far vincere quella che definiamo 'la destra peggiore che questo paese abbia mai avuto'.".