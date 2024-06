Deiezioni canine e sporcizia a Ventimiglia, Raco: "Uno dei nuovi operatori ecologici sarà indirizzato in via Dante"

"Uno dei nuovi operatori ecologici di quartiere, che verranno assunti grazie al fondo povertà, verrà indirizzato nella zona di via Dante per riportare decoro alla via". Lo annuncia l'assessore con deleghe all'Ambiente, all'Igiene e nettezza urbana a Ventimiglia Milena Raco per rassicurare i cittadini in seguito alle diverse segnalazioni fatte al Comune e al nostro giornale.

Cittadini e residenti hanno, infatti, sottolineato la presenza giornaliera di deiezioni canine abbandonate dai padroni degli amici a quattro zampe lungo la via. "Il servizio dei vigilanti sul controllo delle deiezioni canine è partito da due settimane fa" - fa sapere l'assessore Raco - "Nella settimana che sta finendo si sono spostati proprio in via Dante per due giorni a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. Abbiamo verificato e così ci siamo adoperati a fronte delle loro segnalazioni".

In seguito alle segnalazioni, sono stati presi subito provvedimenti contro i 'furbetti dei rifiuti'. "Via Dante abbiamo notato che è una via molto attenzionata" - sottolinea Raco - "La polizia locale ha, infatti, sanzionato diversi autisti provenienti da altri comuni che scaricavano sacchi di indifferenziata molto grandi procurando quasi una discarica abusiva in via Dante".

Continuano, inoltre, gli interventi per garantire pulizia e decoro in città. "Per quanto riguarda la sporcizia che rimane dopo il lavaggio strade è stato accurato che è causata dalle auto non rimosse nonostante ci sia il segnale di divieto per il lavaggio ciclico" - commenta Raco - "Se l'auto non viene spostata il lavaggio avviene, di conseguenza, intorno alla macchina e appena l'auto viene spostata ovviamente rimane la sporcizia che era presente prima visto che non si è potuto passare con la spazzatrice. Si ricorda che il lavaggio ciclico è solo di una volta al mese in quella zona".