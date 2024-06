Ventimiglia, linea dura contro deiezioni canine e abbandono dei rifiuti: arrivano i vigilanti ambientali intemeli (Foto e video)

Basta deiezioni canine e abbandono dei rifiuti o ingombranti nelle vie, nel centro storico e nelle frazioni. A Ventimiglia arrivano i vigilanti ambientali intemeli.

Linea dura contro i 'furbetti' dei rifiuti e i padroni degli animali domestici che non raccolgono i bisogni dei loro amici a quattro zampe. "E' un'iniziativa che l'amministrazione ha voluto fortemente dal primo giorno. Oggi festeggiamo il primo giorno di servizio di questa nuova attività di controllo. Andranno a piedi a controllare la città, il centro storico e il borgo"- dice il sindaco Flavio Di Muro durante la presentazione del nuovo servizio cittadino, avvenuta in mattinata in sala consiliare - "Verranno istallate anche telecamera di videosorveglianza. Abbiamo svolto un bando da 300mila euro, entro l'estate vi sarà l'installazione di nuove telecamere. Serve, inoltre, una riorganizzazione delle sanzioni. Da oggi si parte con il pugno duro contro i padroni degli animali che lasciano deiezioni canine in strada ma, nel contempo, puntiamo ad aumentare le aree destinate agli animali sia in città che sulle spiagge. Abbiamo messo vigilanti al cimitero, incrementato la presenza dell'esercito e aumentato di un terzo il corpo della polizia locale. Vogliamo dare un'immagine nuova alla città, più decorosa e pulita. Oggi la città è più pulita, abbiamo già visto un incremento dei dati turistici che porta a investimenti di qualità ma c'è ancora molto da fare".

Un servizio sperimentale che durerà un anno. "Il nome è frutto della collaborazione di alcuni consiglieri comunali di maggioranza" - sottolinea l'assessore Milena Raco - "E' la nostra figura, Ventimiglia decide di agire sul territorio. Non per fare cassa, vogliamo solo controllare le deiezioni canine ma anche chi lascia i rifiuti o gli ingombranti in giro. Il servizio costerà 50mila euro annui e prevede due persone sul territorio fisse tutti i giorni, compresi domenica e festivi, per due ore al mattino presto e un'ora alla sera tardi. Vogliamo capire in che orario vengono conferiti i rifiuti. Ci saranno settimane durante le quali si faranno passeggiate in centro per prestare attenzione all'abbandono dei rifiuti e delle cicche di sigarette e altre per le deiezioni canine. Il vigilante ambientale intemelio è stato preparato e formato per questo incarico e avrà lo scopo di fermare i cittadini e chiedere i documenti se infrangono la legge. Se noi teniamo pulita la città anche le altre persone che vengono a Ventimiglia ci penseranno bene prima di sporcare. Non andrà a gravare sulle tasche dei cittadini. Andiamo, così, a fermare ogni azione malsana che potrebbe compromettere la pulizia e il decoro della città. Va bene la linea dura. Non è importante per noi fermare e sanzionare il cittadino per forza, prima fermeremo il cittadino e gli spiegheremo come funziona la raccolta differenziata o cosa deve avere con sé se porta fuori il cane, la volta dopo, però, verrà sanzionato. Chi esce di casa con il proprio animale domestico senza kit o bottiglietta d'acqua verrà multato per 166,67 euro, 300 euro se si lascia cadere a terra la cicca della sigaretta, dai 50 a 500 euro, invece, per l'abbandono o il conferimento errato di rifiuti, se si viene beccati sono subito 300 euro. Abbiamo costruito un verbale, insieme alla polizia locale, che contiene diverse voci considerate più frequenti. Diciamo basta all'abusivismo e basta ai conferimenti errati. C'è una persona fissa che rimane davanti a un monitor per controllare costantemente i monitor di videosorveglianza. Vogliamo dare un segnale forte: il controllo c'è. Il cittadino non si fidava che il controllo ci fosse e allora così abbiamo deciso di mettere persone sul territorio. I vigilanti ambientali potranno, in casi estremi, chiamare la polizia locale. Vi saranno anche controlli in borghese. Sono sicura che la nostra città tornerà ad essere pulita, apprezzata e amata".