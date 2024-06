Abbandono dei rifiuti e discariche abusive, controlli serrati a Ventimiglia: blitz nel centro storico (Foto e video)

Ventimiglia dice 'basta' al continuo abbandono dei rifiuti e alla creazione di discariche abusive in ogni angolo della città. Con l'inizio del nuovo servizio dei vigilanti ambientali intemeli aumentano anche i controlli con la polizia locale. Ieri si è, infatti, svolto, un blitz nel centro storico, una zona particolarmente colpita da questa incivile abitudine.

Linea dura dell'Amministrazione comunale, in particolare di Forza Italia, per fermare i 'furbetti dei rifiuti'. "Parte il nuovo servizio di controllo contro l'abbandono dei rifiuti e degli ingombranti" - dice l'assessore con deleghe all'Ambiente e Igiene e nettezza urbana Milena Raco - "Gli operatori della Teknoservice, dopo la segnalazione dei vigilanti ambientali intemeli e della polizia locale, apriranno i sacchetti dei rifiuti abbandonati per cercare tracce di chi continua ad essere intemperante alla normativa e a trasgredire creando una discarica abusiva in ogni angolo della città, in particolare nel centro storico".

Il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Milena Raco e il consigliere comunale Franca Bonadonna di Forza Italia, in prima linea, combattono l'abbandono giornaliero dei rifiuti. "Il servizio di igiene urbana previsto è un capitolato a ore con servizi a corpo, quindi, ogni volta togliamo forze lavorative per controllare i rifiuti e pulire le aree dove sono presenti le discariche abusive" - sottolinea Raco - "Le ore usate qui vanno così tolte allo spazzamento del centro cittadino".

Disperati i residenti del centro storico che continuano a segnalare sporcizia e odori maleodoranti a causa dei rifiuti abbandonati in vari punti della città alta. "Chi compie questi scempi deve rendersi conto che la città è la nostra casa e noi vorremo che fosse ordinata e pulita" - afferma il consigliere comunale Franca Bonadonna.