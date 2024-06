Ventimiglia, raffica di multe: 7mila euro di sanzioni tra rifiuti abbandonati e deiezioni canine lasciate per strada

Proseguono i controlli dei nuovi vigilanti ambientali intemeli a tutela della pulizia e del decoro della città, contro deiezioni canine, abbandono di ingombranti ed errati conferimenti di rifiuti in relazione alla nuova raccolta differenziata. L’attività posta in essere si è concretizzata in appostamenti e attività di deterrenza, unitamente alla funzione di accertamento della violazione e successiva trasmissione al Nucleo Ambiente del Corpo di Polizia Locale per la successiva verbalizzazione.

A due settimane dalla partenza effettiva del servizio, sono stati elevati 25 verbali per complessivi 7mila euro di sanzioni, a fronte del costo annuale del servizio pari a 50mila euro, finanziato con i proventi delle sanzioni stesse.

In particolare si tratta di 21 conferimenti errati di rifiuti o abbandono degli stessi per complessivi 6mila e 300 euro di sanzioni e poi di 4 sanzioni a carico di proprietari di animali domestici per mancata raccolta o pulizia di deiezioni canine o, in generale, per violazione del regolamento sulla tutela degli animali d’affezione, per complessivi 666,67 euro di sanzioni.

Il comune ricorda che ai sensi del Regolamento per la tutela degli animali d’affezione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2019, integrato dall’Ordinanza n. 171 del 23/08/2019, è obbligatorio raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali e avere al seguito una bottiglietta d’acqua, o similare, per rimuovere i residui di urina prodotti dall’animale al fine di ripulire, nell’immediatezza, la superficie sporcata dallo stesso. Si rammenta, inoltre, che le utenze non domestiche di somministrazione alimenti sono dotate di apposite batterie ad uso esclusivo dell’attività commerciale, e non è quindi consentito il conferimento presso i bidoni, ad utilizzo esclusivo, invece, della popolazione residente.

A partire dalla prossima settimana l’attività verrà ulteriormente incrementata in termini di ore, e si concentrerà in particolare nelle ore mattutine e serali, soprattutto per contrastare il grave fenomeno dell’abbandono di materiali di risulta da cantiere da automezzi provenienti dalla Francia.