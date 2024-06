Ventimiglia, "deiezioni canine e sporcizia in via Dante": la segnalazione (Foto)

"Deiezioni canine e sporcizia in via Dante a Ventimiglia". Lo segnala un lettore e cittadino della città di confine stanco della sporcizia che caratterizza Ventimiglia.

"Nelle foto si può vedere lo stato in cui era via Dante lunedì mattina, dopo il lavaggio strade avvenuto nella notte" - fa sapere Beppe Basso - "Avevano lavato, per modo di dire, visto la sporcizia presente il giorno seguente".

"Le foto sono state mandate anche alla signora Raco, assessore del comune di Ventimiglia che si occupa del servizio igiene, ma per ora non è stato fatto nulla" - sottolinea - "La invito a farsi un giro per Ventimiglia non solo intorno al Comune".