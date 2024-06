Ventimiglia: in una sola mattinata emessi 8 verbali da oltre 2000 euro di sanzioni

Come annunciato ieri dal sindaco Di Muro e dall’assessore Raco, sono partiti i controlli dei nuovi Vigilanti Ambientali Intemeli a tutela della pulizia e del decoro della città, contro deiezioni canine, abbandono di ingombranti ed errati conferimenti di rifiuti in relazione alla nuova raccolta differenziata.

Solo questa mattina, ad un giorno dalla partenza effettiva del servizio, sono stati elevati ben otto verbali, per complessivi 2226,67 euro.

Nella fattispecie si tratta di:

- N. 3 conferimenti di sacchetti al di fuori dei bidoni da parte di utenze non domestiche, comunque non autorizzate al conferimento presso le batterie ad uso esclusivo delle utenze domestiche, per complessivi 900,00 euro di sanzione, in Via Milite Ignoto;

- N.1 sanzione a carico di un proprietario di animale domestico per deiezione canina abbandonata e kit per il risciacquo mancante, per complessivi 166,67 euro di sanzione;

- N. 4 conferimenti errati di rifiuti, presso la postazione di conferimento GIL, da parte di una nota attività commerciale, per complessivi 1200,00 euro di sanzione, comunque non autorizzata la conferimento.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento per la tutela degli animali d’affezione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2019, integrato dall’Ordinanza n. 171 del 23/08/2019, è obbligatorio raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali e avere al seguito una bottiglietta d’acqua, o similare, per rimuovere i residui di urina prodotti dall’animale al fine di ripulire, nell’immediatezza, la superficie sporcata dallo stesso. Si rammenta, inoltre, che le utenze non domestiche di somministrazione alimenti sono dotate di apposite batterie ad uso esclusivo dell’attività commerciale, e non è quindi consentito il conferimento presso i bidoni, ad utilizzo esclusivo, invece, della popolazione residente.